‘Beursweek vol bedrijfscijfers biedt blik op impact pandemie’

Het nieuwe kwartaalcijferseizoen barst komende week op het Damrak los, waarbij beleggers meer inzicht krijgen in de precieze impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven. Daarnaast wordt maandag duidelijk hoe de Europese beurzen het verloop van de EU-top over een herstelfonds taxeren. Dat overleg over 750 miljard euro aan voorgestelde noodsteun en een meerjarenbegroting verloopt dit weekend in Brussel erg moeizaam.

Veel bedrijven publiceren de cijfers over het tweede kwartaal. Dat is de eerste volle verslagperiode waarin de coronacrisis, die in veel landen medio maart begon, zich deed voelen. Naast de prestaties in de voorbije maanden, moeten vooruitzichten voor de komende tijd een idee geven of het ergste van de crisis achter de rug is.

Philips bijt maandag het spits af met de publicatie van de kwartaalcijfers. Het medisch-technologische bedrijf is een belangrijke leverancier van beademingsapparatuur, en zal deels geprofiteerd hebben van de hogere vraag daarnaar. Kenners verwachten toch een lagere omzet en winst, mede door lagere verkoopcijfers voor consumentenelektronica.

Hoewel in West-Europa de besmettingsgolf grotendeels voorbij lijkt, raast het virus wereldwijd nog altijd door. Zaterdag telde de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuw recordaantal besmettingen, waarbij onder andere in Zuid-Afrika, Brazilië en India sprake is van een sterke stijging.

Die drie landen zijn juist de ‘opkomende markten’ waar Unilever van afhankelijk is voor verdere groei. Het Het Brits-Nederlandse voedings- en verzorgingsmiddelenconcern maakt donderdag zijn kwartaalcijfers bekend. Andere grote fondsen op het Damrak die met cijfers komen zijn informatie- en dataleverancier RELX, uitzendreus Randstad en industrieel concern Aalberts.

In de Verenigde Staten geven cijfers van Amazon en Microsoft een blik op de staat van ‘big tech’ in coronatijd. Amazon kondigde eerder al aan een flink deel van zijn operationele winst te reserveren voor coronagerelateerde uitgaven, waardoor een kwartaalverlies mogelijk is. Tegelijkertijd zijn de twee Amerikaanse concerns belangrijke leveranciers van cloudsoftware, waarvan het gebruik is toegenomen door al het werken op afstand.

Op macro-economisch gebied is er vrijdag veel aandacht voor cijfers van marktonderzoeker Markit. Die publiceert nieuwe graadmeters voor de industrie en dienstensector in de eurozone en grote Europese economieën in juli. De grote vraag is of het einde van lockdowns in veel Europese landen voor verder economisch herstel heeft gezorgd.