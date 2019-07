Beursweek met rentebesluit Fed en cijferdrukte

De beurshandel staat deze week vooral in het teken van de Amerikaanse Federal Reserve, die naar verwachting de rente gaat verlagen. Verder buigen beleggers zich opnieuw over een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten en macro-economische cijfers, waaronder het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten. Daarnaast blijven de wereldwijde handelsspanningen boven de financiële markten hangen.

De Amerikaanse koepel van centrale banken verlaagt woensdag waarschijnlijk voor het eerst in ruim tien jaar de rente om zo de economie aan te jagen. Vrijdag kwam een eerste schatting over de vooruitgang van de economie van de VS in het tweede kwartaal. Daaruit bleek dat de groei van ’s werelds grootste economie was afgezwakt naar 2,1 procent op jaarbasis, van 3,1 procent in het eerste kwartaal. De groei viel overigens wel iets sterker uit dan economen hadden voorspeld.

Op het Damrak is het wederom druk met resultaten van bijvoorbeeld Heineken, Air-France-KLM, Vopak, Wolters Kluwer, ArcelorMittal, DSM, ING en Shell. Ook maaltijdbestelbedrijf Takeaway opent de boeken. Dit weekeinde werd nog gemeld dat Takeaway overnamegesprekken voert met het Britse Just Eat.

Uit het buitenland gaat het onder meer om namen als Apple, Sony, Procter & Gamble, General Electric, Airbus, Samsung, BNP Paribas, Siemens, Société Générale, BMW, General Motors, ExxonMobil en Chevron.

Aan het handelsfront reist deze week een Amerikaanse delegatie met minister van Financiën Steven Mnuchin af naar China. President Donald Trump zei vrijdag dat een handelsdeal nog wel even kan gaan duren. Hij houdt er zelfs rekening mee dat de Chinezen pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 hun handtekening willen zetten, omdat Peking liever een deal met een Democraat zou willen sluiten.

Wat betreft macronieuws gaat het onder meer om data over de groei van de economie van de eurozone, plus de Europese winkelverkopen en werkloosheid. Uit de VS is er informatie over bijvoorbeeld bestedingen en vertrouwen van consumenten. Vrijdag wordt het banenrapport over juli gepubliceerd. Uit China zijn er cijfers over de industriële bedrijvigheid.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag licht hoger op 580,08 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 827,66 punten. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,8 procent. Ook op Wall Street werden winsten behaald.