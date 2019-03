Beursweek met ECB en banenrapport VS

De belangstelling van beleggers zal deze week voor een groot deel uitgaan naar de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) en het belangrijke Amerikaanse banenrapport. Daarnaast zijn er macro-economische cijfers en openen op het Damrak onder meer fitnessketen Basic-Fit, speciaalchemieconcern Corbion, baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis en fietsenfabrikant Accell de boeken.

Verder blijven de Amerikaans-Chinese handelsspanningen de beurzen bezighouden. Vrijdag werd door ingewijden gemeld dat mogelijk al half maart een akkoord tussen China en de Verenigde Staten kan worden ondertekend. Ook de ontwikkelingen rond de brexit blijven de aandacht van de financiële markten opeisen.

De ECB houdt donderdag zijn rentevergadering. Naar alle waarschijnlijkheid handhaaft de ECB de rente. ECB-president Mario Draghi komt met een toelichting waarin nieuwe verwachtingen voor de economische groei en de inflatie in het eurogebied worden gemeld.

Vrijdag staat het banenrapport uit de VS voor februari op de agenda. Economen verwachten dat de banengroei in ’s werelds grootste economie is teruggevallen naar 185.000 nieuwe arbeidsplaatsen, van 304.000 banen in januari. De werkloosheid in de VS komt naar verwachting uit op 3,9 procent.

Uit Europa komt onder meer informatie over de dienstensector van marktonderzoeker Markit, plus gegevens over de winkelverkopen en groei in de eurozone en de Duitse fabrieksorders. Uit de VS zijn bijvoorbeeld cijfers over de huizenmarkt en dienstensector. De Federal Reserve publiceert zijn Beige Book, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

Op Beursplein 5 wordt het inmiddels wat minder druk met bedrijfsresultaten. Dinsdag publiceert technologieconcern TKH cijfers, op woensdag gevolgd door Basic-Fit en Corbion. Donderdag is het dan de beurt aan Boskalis, biotechnoloog Pharming en autobedrijf Stern. Vrijdag staan Accell en automatiseerder Ctac op de rol.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 0,5 procent lager op 538,59 punten. De MidKap dikte 0,7 procent aan tot 770,82 punten. Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,8 procent vooruit. Op Wall Street werden plussen tot 0,8 procent op de koersenborden gezet.