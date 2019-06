Beursweek met ECB, banencijfer en handel

Beleggers kijken deze beursweek uit naar de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) en het belangrijke Amerikaanse banenrapport. Daarnaast zijn er veel macro-economische cijfers en blijven de wereldwijde handelsspanningen boven de markten hangen.

China voert de handelsvete met de Verenigde Staten verder op door een onderzoek te beginnen naar de Amerikaanse pakketbezorger FedEx. Volgens Peking heeft FedEx pakketten van technologieconcern Huawei verkeerd afgeleverd en daarmee Chinese belangen geschaad. FedEx zou op een zwarte lijst kunnen worden gezet door de Chinezen, als wraak voor de plaatsing van Huawei op de zwarte lijst van Washington.

De ECB houdt donderdag zijn rentevergadering. Naar alle waarschijnlijkheid handhaaft de ECB de rente. ECB-president Mario Draghi komt met een toelichting en nieuwe prognoses voor de economische groei en inflatie in de eurozone.

Vrijdag staat het banenrapport uit de VS voor mei op de agenda. Economen verwachten dat de banengroei in ’s werelds grootste economie is teruggevallen naar 185.000 nieuwe arbeidsplaatsen, van 263.000 banen in april.

Maandag worden gegevens gepubliceerd van marktonderzoeker Markit over de industriële bedrijvigheid in Europa. Ook uit de VS komt informatie over de industrie, net als uit China. Andere data zijn onder meer de inflatie, economische groei en winkelverkopen in de eurozone en handel en industriële productie van Duitsland. De Federal Reserve publiceert woensdag zijn Beige Book, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

Wat betreft bedrijfsnieuws is het vrij rustig op het Damrak. Shell houdt dinsdag een dag voor beleggers en vrijdag maakt de maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip Marel zijn debuut op Beursplein 5. Marel heeft al een beursnotering in Reykjavik.

De Europese beurzen sloten vrijdag in het rood. De AEX-index in Amsterdam zakte 0,9 procent op 540,49 punten. De MidKap ging 0,7 procent omlaag tot 734,54 punten. Londen en Parijs leverden tot 0,8 procent in, terwijl Frankfurt 1,5 procent verloor. Op Wall Street waren minnen tot 1,5 procent te zien.