Beursweek in teken van wereldpolitiek

Handel en internationale politiek bepalen voor een groot deel de komende beursweek, nu de grootste cijferdrukte voorbij is. Eind deze week gaat de aandacht uit naar de G20-top in Buenos Aires. De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet daar zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping om over de handelsoorlog te praten.

Beleggers zullen deze week daarom extra attent zijn op signalen uit het Witte Huis in aanloop naar de G20-top. Zo hintte Trump de afgelopen maand meermaals op een handelsdeal met de Chinezen. Tegelijkertijd temperde Washington geregeld de verwachtingen rond een doorbraak in het handelsconflict. Ook de daling van de olieprijzen zal in de coulissen worden besproken, gezien de aanwezigheid van de Russische president Vladimir Poetin en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

In Europa verschuift de aandacht van Brussel, waar 27 EU-lidstaten zich zondag achter een brexitakkoord schaarden, naar Londen. Daar moet premier Theresa May de komende weken steun zien te vinden in het parlement voor de ‘scheidingsakte’ van het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ondertussen sleept het begrotingsconflict tussen Italië en de Europese Commissie zich voort.

Op het Damrak zijn de ogen gericht op KPN, dat zijn strategische doelstellingen woensdag aan beleggers presenteert. De grote vraag is of en hoeveel het bedrijf in de kosten gaat snijden om zijn winstgevendheid op te krikken. Zakenbank NIBC houdt donderdag zijn investeerdersdag.

Apple is in New York een groot vraagteken. De technologiegigant kreeg vorige week flinke klappen op de beurs door signalen dat de vraag naar iPhones dit kwartaal tegenvalt. Het Hooggerechtshof buigt zich maandag bovendien over de prijzen die Apple rekent voor apps in zijn App Store. Verder wordt na Black Friday en rond Cyber Monday gekeken naar winkelverkopen.

Op macro-economisch gebied zijn er nieuwe cijfers over het Duitse ondernemersvertrouwen van Ifo, die enig inzicht geven in de economie van Duitsland. Vrijdag komt statistiekbureau Eurostat met voorlopige inflatiecijfers voor de eurozone. Verder wordt gekeken naar de Fed-notulen en de resultaten van een stresstest van Britse banken.