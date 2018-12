Beursweek in teken van rentebesluit VS

De beurzen gaan opnieuw een rustige week tegemoet, met weinig bedrijfsnieuws op de agenda. Daardoor zijn alle ogen des te meer gericht op de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken houdt dinsdag en woensdag zijn beleidsvergadering, waarbij naar verwachting de rente nogmaals wordt verhoogd.

Donderdag houdt ook de Bank of England zijn rentetarieven tegen het licht.

Op macro-economisch vlak springen verder de inflatiecijfers van de eurozone en het Verenigd Koninkrijk in het oog. Ook staan cijfers over het Duitse ondernemersvertrouwen en het Europese consumentenvertrouwen op de rol.

Qua bedrijven is het in Europa bijzonder stil. Modeketen H&M komt wel met verkoopcijfers over het vierde kwartaal. In de Verenigde Staten openen softwarebedrijf Oracle, pakkettenvervoerder Fedex en sportmerk Nike de boeken.

Beleggers kijken verder uiteraard naar andere ontwikkelingen. De afgelopen weken werden zij op het gebied van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de brexit heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Ook de Italiaanse overheidsfinanciën blijven een heet hangijzer en de protesten van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk worden gevolgd.

De AEX-index sloot vrijdag met een min van 0,3 procent op 506,53 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 660,66 punten. De beursgraadmeters in Londen en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in. Parijs verloor 0,9 procent.

In de VS sloten de belangrijke graadmeters de week af met stevige minnen. De Dow-Jonesindex sloot 2 procent lager op 24.100,51 punten. De S&P 500 verloor 1,9 procent tot 2599,95 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 2,3 procent tot 6910,66 punten.