Beursweek in teken van macrocijfers

De komende beursweek zal vooral worden gedomineerd door macro-economische cijfers, met het Amerikaanse banenrapport op vrijdag als klapstuk. Verder opent een aantal bedrijven nog de boeken, onder hen verzekeraar ASR. De week begint maandag met een belangrijke juridische uitspraak over verf- en chemiebedrijf AkzoNobel.

De Ondernemingskamer velt maandag een oordeel in de zaak die door een groep Akzo-aandeelhouders onder aanvoering van activistische aandeelhouder Elliott was aangespannen. Zij eisen onder meer de aanstelling van een of meer onafhankelijke commissarissen om toe te zien op gesprekken met PPG Industries. De Amerikanen willen Akzo nog altijd inlijven.

Twee dagen later verloopt de deadline waarop PPG met een biedingsbericht moet komen. Doet het dat niet, dan mag het de komende zes maanden geen nieuwe overnamepoging wagen. PPG is op zijn beurt naar de rechter gestapt om meer tijd te regelen.

Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep (TMG) worden donderdag bijgepraat over de overname door het Belgische Mediahuis en VP Exploitatie. Het mediabedrijf heeft fors de portemonnee moeten trekken voor advies in het proces rond de biedingsstrijd tussen Mediahuis en VP Exploitatie en Talpa. De schuld van het bedrijf is daarbij stevig opgelopen.

ASR opent woensdag de boeken. De verzekeraar krijgt die dag gezelschap van Winkelbedrijf FNG, eigenaar van modeketens als Miss Etam, Claudia Sträter en Steps.

Qua macrocijfers begint de beursweek maandag relatief rustig. Een dag later volgen onder meer cijfers over het Nederlandse producentenvertrouwen, het Franse consumentenvertrouwen en de uitgaven die Franse consumenten deden. In Duitsland wordt die dag het nieuwste inflatiecijfer gemeld.

Woensdag is het aan Frankrijk om over inflatie en de industrie te beginnen en staan de Duitse werkloosheidscijfers en data over de detailhandel centraal.

De nieuwe maand wordt donderdag afgetrapt met cijfers over de industrie in Duitsland, Japan, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Verder worden cijfers over het Amerikaanse ondernemersvertrouwen gemeld. Ook staat het banenrapport van loonstrookverwerker ADP in de VS op de agenda.

Verder komt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) donderdag met data over de bedrijvigheid in de industrie. Een dag later volgt het officiële maandelijkse overheidsrapport over de stand van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt.