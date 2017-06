Beursweek in teken van banken en macro’s

Beleggers moeten het de komende week doen met een matig gevulde agenda. Belangrijkste agendapunten zijn een reeks macro-economische cijfers en een nieuwe blik op de gezondheid van banken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Vrijdag werden de uitkomsten van de jaarlijkse stresstest van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, nog lauwtjes ontvangen op Wall Street. De grootste banken bleken hun kapitaalbuffers goed op orde te hebben. Woensdag wordt nabeurs bekendgemaakt welke banken er sterk genoeg voorstaan om kapitaal te mogen teruggeven aan hun aandeelhouders.

Dinsdag komt de Bank of England met zijn tweejaarlijkse Financial Stability Rapport naar buiten over Britse banken. Verder staat er voor bedrijven weinig nieuws gepland. Wel komt Nike in de VS met kwartaalcijfers.

Op het macro-economische vlak komen over de eurozone cijfers over het consumentenvertrouwen en de inflatie. Ook uit onder meer Duitsland komen cijfers over het consumentenvertrouwen en de inflatie. In Nederland worden cijfers over de producentenprijzen verwacht.

In de Verenigde Staten staan cijfers over de economische groei en de inflatie op de rol. Verder komen er onder meer cijfers over de duurzame goederen, de handelsbalans, het producentenvertrouwen en het consumentenvertrouwen.

De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag weinig grote koersbewegingen zien. De AEX-index sloot vrijwel vlak op 519,50 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 804,92 punten. De belangrijkste graadmeters op de beursvloeren van Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,5 procent omlaag.

Ook op Wall Street sloten de aandelenbeurzen zonder grote uitslagen. Banken stonden wat onder druk na publicatie van de resultaten van de jaarlijkse stresstest van de Federal Reserve. De Dow sloot nagenoeg vlak op 21.394,90 punten. De S&P 500 eindigde 0,2 procent in de plus op 2438,30 punten en de Nasdaq steeg 0,5 procent naar 6265,25 punten.