Beursweek in teken van banen en automakers

Beleggers zullen zich komende week vooral richten op een reeks macro-economische publicaties. De meest prominente daarvan is het maandelijkse Amerikaanse banenrapport. Ook de autofabrikanten zullen de nodige aandacht krijgen, al is het vooral automaker Tesla die de aandacht opeist na bekendmaking van de schikking van toezichthouder SEC met topman Elon Musk.

Het maandelijkse banenrapport geeft een belangrijk inkijkje in de staat van de Amerikaanse economie. Verder komt er zoals gebruikelijk aan het begin van de maand een hele reeks aan inkoopmanagersindexen in de VS en Europa. In de VS wordt verder onder meer gekeken naar cijfers over de fabrieksorders.

Tesla kan verder met topman Musk. Wel moet hij zijn positie als voorzitter binnen 45 dagen opgeven en moet zowel de miljardair zelf als Tesla 20 miljoen dollar betalen aan de SEC. Die instantie verweet Musk fraude door in een reeks tweets te reppen over een privatisering van Tesla en daarmee beleggers op het verkeerde been te zetten. Komende week worden ook verkoopcijfers van automakers in de VS bekendgemaakt.

Op het geopolitieke vlak wordt onder meer gekeken naar Groot-Brittannië, waar premier Theresa May woensdag een toespraak zal houden op een partijcongres. Er wordt op de partijbijeenkomst mogelijk aan haar stoelpoten gezaagd vanwege haar brexitstrategie. Verder houden beleggers de situatie rond de Italiaanse begroting in de gaten en komen de ministers van Financiën uit de eurozone bijeen in Luxemburg.

In Noord-Amerika komen de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag, dat het oude NAFTA-verdrag moet vervangen, tot een climax. De VS en Canada zouden vooruitgang boeken. De Amerikanen zijn er al langer uit met Mexico. De handelsoorlog tussen de VS en China speelt ook nog. China publiceerde een volledige lijst met bijna 1600 goederen die worden geraakt door nieuwe heffingen per 1 november.

De bedrijfsagenda is tamelijk leeg. In Amsterdam staan zelfs helemaal geen grote gebeurtenissen op de agenda. In de VS komen onder meer frisdrank- en snackfabrikant PepsiCo en drankmaker Constellation Brands met cijfers.