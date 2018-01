Beursweek in teken begin cijferseizoen

Beleggers krijgen komende beursweek weer wat meer bedrijfsresultaten voor de kiezen. Het cijferseizoen begint voorzichtig op stoom te komen. In Amsterdam opent onder meer chipmachinemaker ASML als eerste hoofdfonds dit jaar de boeken. In de Verenigde Staten volgt de rest van de grote banken, al blijven de beurzen daar maandag nog gesloten wegens Martin Luther King Day.

Aan het begin van de week is de agenda ook in Europa nog vrij leeg. Op woensdag is ASML aan de beurt. Op vrijdag volgt Beter Bed, dat in december nog een winstwaarschuwing gaf. Verder zijn er nog buitengewone aandeelhoudersvergaderingen van Royal Delft over de verkoop van B.K. Cookware en van Intertrust over de aanstelling van Stephanie Miller als nieuwe topvrouw.

Op dinsdag komt de Amerikaanse bank Citigroup met cijfers. Een dag later volgen Bank of America en Goldman Sachs en ten slotte Morgan Stanley op donderdag. Afgelopen week gingen JPMorgan Chase en Wells Fargo de branchegenoten al voor. De banken hebben op verschillende manieren te maken met de aangekondigde belastingherzieningen in de VS.

In de VS staan verder nog cijfers van onder meer verfbedrijf PPG, aluminiumproducent Alcoa, olietoeleverancier Schlumberger, technologieconcern IBM en creditcardmaatschappij American Express op het programma. Ook Xerox, dat in gesprek zou zijn met Fujifilm over een samenwerking, komt met resultaten.

Op het macro-economische front komt het Centraal Bureau voor de Statistiek onder meer met cijfers over de werkloosheid en de detailhandelsverkopen in Nederland. Ook komen er inflatiecijfers uit Duitsland en over de Europese Unie en cijfers over de economische groei van China. In de VS staan onder meer publicaties over het consumentenvertrouwen en over de industriële productie op de planning.

Afgelopen vrijdag sloot Wall Street met nieuwe records. Ook de Europese beurzen sloten met een positieve noot. Wel zorgde de opmars van de euro ten opzichte van de dollar voor wat voorzichtigheid.