Beursweek in ban van rentebesluiten en brexit

Beleggers zullen de blikken de komende beursweek vooral gericht houden op ontwikkelingen rondom de brexit, en op de rentebesluiten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Verder worden ontwikkelingen rondom de grote Duitse bankenfusie van Deutsche Bank en Commerzbank en over de handelsruzie tussen de VS en China in de gaten gehouden. Ook komen enkele bedrijven met cijfers.

Het Britse parlement stemde vorige week voor uitstel van de brexitdeadline. Het parlement stemt mogelijk uiterlijk dinsdag voor de derde keer over de brexitdeal van premier Theresa May. Een nieuwe afwijzing betekent waarschijnlijk langdurig uitstel voor de brexit en zelfs een toenemende kans op afstel. Op donderdag vindt een EU-top plaats in Brussel waar ook over de brexit wordt gesproken.

De Europese bankensector kijkt met interesse naar ontwikkelingen in de fusiegesprekken tussen Deutsche en Commerzbank. Eerstgenoemde bevestigde zondag voor het eerst de maanden rondzingende geruchten over een mogelijke fusie. In Italië staan ook banken in de schijnwerpers: dinsdag komt een uitspraak van Brussel over mogelijke staatssteun aan Italiaanse banken.

In Amsterdam staat met ING ook een bank in de belangstelling, nadat in het weekend bekend werd dat de bank ook in Italië op de vingers is getikt over tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. In Nederland betaalde ING om dezelfde reden al een schikking van 775 miljoen euro. Of in Italië ook een boete volgt is niet duidelijk.

Verder trapt de beurs in Amsterdam af met een nieuwe indeling. Zo promoveert betalingsverwerker Adyen naar de AEX, evenals chemicaliëndistributeur IMCD. Dat gaat ten koste van kabel- en telecombedrijf Altice Europe en verlichtingsbedrijf Signify, die naar de MidKap zakken. Ook Basic-Fit is nieuw in de MidKap, in de plaats van Sligro. Verder komen de kleinere fondsen Sif, Stern en Hydratec nog met cijfers en houden TomTom en Sligro aandeelhoudersvergaderingen.

In het buitenland staan onder meer nog cijfers van pakketbezorger Fedex, postbedrijf Bpost, sportmerk Nike, herverzekeraar Munich Re en sieradenmaker Tiffany op de planning. Op het macro-economische front wordt vooral gekeken naar de rentebesluiten van de Fed en de Bank of England. Beide zullen naar verwachting niet tornen aan hun stimuleringsbeleid.