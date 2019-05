Beurswaarde Air France-KLM omlaag na cijfers

Air France-KLM was vrijdag een grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers waren niet tevreden over de kwartaalcijfers van de luchtvaartcombinatie. Door hogere brandstofkosten en prijsdruk door concurrentie stond het resultaat onder druk. Het algehele beurssentiment was wel positief.

Het aandeel Air France-KLM leverde meer dan 5 procent aan waarde in, en was daarmee verreweg de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. Het concern sprak van een „uitdagend” kwartaal. Er ging een operationeel verlies in de boeken. Het leeuwendeel van het tekort kwam voor rekening van Air France, maar ook KLM schreef rode cijfers.

In de markt werd verder gereageerd op een sterk Amerikaans banenrapport. De AEX-index aan het Damrak ging 0,4 procent hoger de handel uit op 568,72 punten. De MidKap, met daarin Air France-KLM, zakte 0,3 procent tot 809,76 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

Adyen sloot de rij bij de hoofdfondsen met een min van dik 4 procent. Aandeelhouders General Atlantic en Pentavest wilden voor ongeveer 750 miljoen euro aandelen in de betalingsdienstverlener verkopen.

De handelsupdates van Sif en Brunel vielen wel in de smaak. Sif won bijna 9 procent bij de kleinere bedrijven. De funderingsspecialist Sif voerde in het eerste kwartaal de omzet en het bedrijfsresultaat op. Ook nam de schuldenlast flink af. Detacheerder Brunel (plus 1 procent) behaalde een kwart meer omzet en blijft „zeer positief” over de toekomst. KBC Securities verhoogde het advies voor het aandeel.

Elders in Europa ging de aandacht onder meer naar de banken Société Générale en HSBC, die tot zo’n 2 procent wonnen na goed ontvangen resultaten. Adidas kreeg duidelijk ook de handen op elkaar en steeg ruim 9 procent in Frankfurt. Swiss Re zakte meer dan 3 procent. De Zwitserse herverzekeraar kampte met grote tegenvallers door de crash van de Boeing 737 MAX in Ethiopië.

De euro was 1,1189 dollar waard, tegen 1,1181 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent in prijs tot 62,19 dollar. Brentolie werd eveneens 0,6 procent duurder, op 71,20 dollar per vat.