‘Beurswaakhond VS wil meer inzicht in boeken Chinese bedrijven’

Chinese bedrijven met een beursnotering in de Verenigde Staten zouden verplicht gebruik moeten maken van de diensten van accountants die onder toezicht staan van Amerikaanse toezichthouders. De Amerikaanse beurswaakhond SEC zou werken aan een plan met die strekking, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Het voorstel wordt waarschijnlijk in december openbaar gemaakt. Het zou een einde maken aan de huidige ongelijke situatie. Nu is het zo dat Chinese bedrijven die in de VS naar beurs gaan nog niet door Amerikaanse accountants worden gecontroleerd. Dit omdat Peking daar geen toestemming voor geeft.

Het toezicht op de accountants in de VS gebeurt door een speciale waakhond, de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Deze werd opgericht in de nasleep van het boekhoudschandaal rond energiegigant Enron bijna 20 jaar geleden. De ondergang van Enron in 2001 staat te boek als het grootste bedrijfsfaillissement uit de Amerikaanse geschiedenis.

De SEC probeert volgens de krant al langer om China tot samenwerking met de PCAOB te verplichten. Dan gaat het aanklagen van accountantskantoren om informatie over frauduleuze bedrijven te krijgen, tot het onderhandelen met Chinese regelgevers. Verder zijn ook Amerikaanse investeerders meermaals gewaarschuwd.

Het voorstel van SEC zou de verantwoordelijkheid nu bij beursuitbaters als Nasdaq en NYSE leggen. Zij kunnen een Chinees bedrijf dat een notering aan de Amerikaanse beurs wil weren als niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Chinese bedrijven die al een notering in New York hebben zouden een paar jaar de tijd krijgen om aan de regels te voldoen. Gebeurt dit niet, dan kunnen die bedrijven hun notering verliezen.