‘Beurswaakhond VS onderzoekt handel in Kodak’

De Amerikaanse toezichthouder voor financiële markten SEC onderzoekt of Kodak de fout in is gegaan met de aankondiging van een overheidslening. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Het aandeel van de voormalige fotorolletjesfabrikant schoot vorige week omhoog toen bekend werd dat de regering het bedrijf 765 miljoen zou lenen. Daarmee vormt het bedrijf zich om tot fabrikant van medicijningrediënten. Washington verschafte dat krediet in het kader van de Defense Production Act, een defensiewet die wordt aangegrepen om de industrie te mobiliseren in de strijd tegen het coronavirus.

Al één dag voor de officiële bekendmaking steeg Kodak op de beurs 25 procent. Naar verluidt wil de SEC onder andere weten hoe het bedrijf de bekendmaking van de miljoenenlening heeft aangepakt. Beursgenoteerde bedrijven moeten koersgevoelige informatie zo snel mogelijk met iedereen delen, maar in het geval van Kodak hadden sommige beleggers mogelijk eerder al kennis genomen van de lening.

De Democratische senator Elizabeth Warren riep de SEC al op tot een onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis. Het geval van Kodak is volgens haar „het nieuwste voorbeeld van opmerkelijke handelsactiviteit rond grote beslissingen van de regering-Trump.”