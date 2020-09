‘Beurswaakhond VS onderzoekt fraudebeschuldigingen tegen Nikola’

De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) is bezig met een onderzoek naar de beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog aan het adres van de bouwer van elektrische voertuigen Nikola. Ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat door de SEC wordt gekeken of die aantijgingen kloppen. Nikola ontkent de beschuldigingen.

De zaak draait om een rapport van investeerder Hindenburg Research, die Nikola beticht van fraude door bijvoorbeeld onjuiste informatie te geven over de mogelijkheden van zijn elektrische trucks. Nikola zegt juist dat Hindenburg een ‘short seller’ is die door de publicatie van een misleidend rapport het aandeel wil manipuleren om zo te profiteren van een koersdaling, na de sterke koersstijging eerder.

Het in Phoenix in de Amerikaanse staat Arizona gevestigde Nikola kreeg in juni een notering op Wall Street en de beurskoers ging vervolgens sterk omhoog. De rivaal van Tesla is bezig met de ontwikkeling van elektrisch aangedreven voertuigen, maar heeft nog geen producten op de markt gebracht.

Vorige week werd nog bekend dat autoproducent General Motors (GM) gaat samenwerken met Nikola. GM neemt voor 2 miljard dollar een belang van 11 procent in het bedrijf en de ondernemingen gaan samen de volledig elektrische Nikola Badger maken. De pick-uptruck werd in februari gepresenteerd en de verwachting is dat de productie eind 2022 kan worden gestart in de fabrieken van GM.