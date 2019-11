‘Beurswaakhond SEC duikt in zaak WeWork’

De Amerikaanse beurswaakhond SEC onderzoekt of aanbieder van kantoorruimtes WeWork de regels heeft overtreden in aanloop naar zijn afgeblazen beursgang. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De toezichthouder zou in het bijzonder geïnteresseerd zijn in recente mediaberichten over mogelijke belangenconflicten en agressieve praktijken om financiering binnen te halen bij WeWork. Volgens de bronnen gaat het om een voorlopig onderzoek. Er zou nog geen sprake zijn van een beschuldiging. Het bedrijf zelf en SEC geven geen commentaar.

Tot enkele maanden geleden stond WeWork te boek als een groeibriljant. Toen het bedrijf een beursgang najoeg kwamen investeerders erachter dat de onderneming geen duidelijk pad richting winstgevendheid had. Aanvankelijk werd de waarde van WeWork bij een eventuele beursgang geschat op zo’n 47 miljard dollar. Dat was nadat allerlei lijken uit de kast kwamen nog maar ongeveer 8 miljard dollar.

Ook raakte topman Adam Neumann in opspraak omdat hij onder meer zijn familie belangrijke posities gaf en met een eigen bedrijf vastgoed kocht dat hij daarna aan WeWork doorverkocht. Neumann heeft inmiddels het veld moeten ruimen.