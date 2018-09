Beurswaakhond klaagt Tesla-baas Musk aan

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft Tesla-topman Elon Musk aangeklaagd. De aanklacht heeft te maken met vermoedens van misleiding van beleggers.

De SEC verwijst in een toelichting naar tweets van Musk. Die twitterde onlangs dat hij werkte aan een privatisering van Tesla. Vooral een berichtje dat financiering voor het van de beurs halen van de maker van elektrische auto’s al rond zou zijn zorgde voor ophef, en bleek later ook voorbarig te zijn. Het privatiseringsplan is inmiddels ingetrokken.

De tweets zorgden voor een run op de aandelen van Tesla, al waren er direct al vragen over de wijze waarop het nieuws werd gedeeld en vooral over de geringe onderbouwing. Toen er een toelichting kwam bleek de onderbouwing te rammelen, waarop de aandelen fors inleverden.

De beurswaakhond vindt dat Musk ten onrechte stelde dat hij Tesla van de beurs kon halen en noemt zijn uitspraken „roekeloos” en „onwaar”. De SEC wil dat Musk eventuele financiële voordelen door de uitlatingen terugbetaalt en zet daarnaast in op een boete. Later wordt op een persconferentie meer informatie over de aanklacht bekendgemaakt.

Overigens kijkt de SEC niet alleen naar de gewraakte tweets uit augustus, maar ook naar oudere uitlatingen van Musk. Dat gaat onder meer om mogelijk misleidende uitspraken over de productie- en verkoopdoelstellingen van het bedrijf.

Ook het openbaar ministerie heeft de pijlen op Musk gericht. Mogelijk heeft Musk zich met zijn tweets schuldig gemaakt aan fraude. Dat justitiële onderzoek is echter nog in de beginfase.

Het aandeel Tesla ging nadat bekend was geworden dat de SEC een aanklacht heeft ingediend flink omlaag in de nabeurshandel in New York.