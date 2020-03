Beurswaakhond grijpt in na verwarring over thuiswerkhit Zoom

Een groep beleggers heeft per vergissing geld gestoken in Zoom Technologies, dat ze verwarden met het razend populaire bedrijf voor videovergaderingen Zoom Video. Beurswaakhond SEC grijpt in en heeft handel in de ‘verkeerde’ Zoom stilgelegd.

Nu grote delen van de wereldbevolking door de coronapandemie tot thuiswerken zijn veroordeeld, beleeft het techbedrijf voor videovergaderingen Zoom Video gouden tijden. Het aantal dagelijkse gebruikers van de app is sinds januari met bijna 70 procent gestegen, berekende marktonderzoeker Apptopia.

Dankzij de toestroom van nieuwe gebruikers zijn aandelen van het Californische techbedrijf sinds de jaarwisseling 107 procent meer waard geworden. Onbedoeld zorgde dit ook voor toegenomen handel in Zoom Technologies, een obscuur bedrijf met hoofdkantoor in China dat al vijf jaar geen financiële updates meer heeft gegeven. De prijs van aandelen van deze Zoom, die niet via de reguliere beurs worden verhandeld, verdriedubbelde in slechts vijf weken tijd.

De SEC verbiedt handel in Zoom Technologies tot en met 8 april . De toezichthouder is bezorgd „dat beleggers het bedrijf met een gelijknamig fonds met notering aan de Nasdaq verwarren”. Daarnaast is de informatievoorziening van de onderneming ondermaats.