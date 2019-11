Beursuitbaters stelen show op beurzen Europa

De Europese beurzen zijn maandag in meerderheid met kleine verliezen gesloten. Onder meer de aandelen van beursuitbaters stonden in de schijnwerpers, vanwege overnamenieuws. Beleggers leken daarnaast toch weer wat te twijfelen over de kans op een naderende handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent lager op 598,17 punten. De MidKap leverde 0,8 procent in tot 894,69 punten. Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent. Londen won 0,1 procent. Vrijdag gingen de graadmeters door handelshoop nog duidelijk omhoog.

Euronext klom bijna 1 procent. Het bedrijf achter onder meer de beurs in Amsterdam meldde in gesprek te zijn met zijn Spaanse branchegenoot Bolsas y Mercados EspaƱoles (BME) over een overname. De Zwitserse concurrent SIX Swiss Exchange reageerde daarop door meteen een bod van 2,84 miljard euro uit te brengen op de Spaanse beurs. BME werd 38 procent meer waard in Madrid.

Op het Damrak werd daarnaast TKH (min 1,7 procent) lager gezet, na een verlaging van de resultaatverwachting. Het technologiebedrijf kampt naar eigen zeggen met de verslechterde situatie in de Duitse industrie. Ook de stikstofproblemen van de bouwsector in Nederland sijpelen door in de resultaten. Kunstmestproducent OCI zakte ruim 5 procent na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux.

Bij de kleinere bedrijven was Kiadis Pharma (plus 17,4 procent) opnieuw een opvallende stijger. Vrijdag won het biotechnologiebedrijf al ruim 13 procent. Verder won Prosus bijna 2 procent. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder kwam met nieuwe verwachtingen voor de kernwinst per aandeel uit voortgezette activiteiten in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar.

In Frankfurt zette Qiagen (plus 8,3 procent) de opmars voort. De Nederlands-Duitse biotechnoloog bevestigde te gaan praten met potentiƫle kopers. Greenyard steeg ook ruim 8 procent in Brussel. De Belgische groente- en fruithandelaar profiteert naar eigen zeggen van de eerder ingezette transformatie en sloot de eerste jaarhelft af met een fors hoger resultaat.

De euro noteerde op 1,1080 dollar tegen 1,1044 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 56,78 dollar. De prijs van Brentolie zakte 1,7 procent in waarde, tot 62,20 dollar per vat.