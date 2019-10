Beurshandel moederbedrijf Offerman stilgelegd

De handel in het aandeel van de Belgische vleeswarenspecialist Ter Beke, het moederbedrijf van het Nederlandse Offerman, is vrijdag op de beurs van Brussel stilgelegd. Voor de opschorting van de handel stond het aandeel bijna 9 procent lager.

Offerman is in opspraak geraakt nadat drie mensen zijn overleden door een listeriabesmetting in vleeswaren van de producent. Een vrouw heeft er een miskraam door gehad. Een woordvoerster van het in Lievegem gevestigde Ter Beke kon niet direct op de besmettingszaak reageren.

De handel in Ter Beke op Euronext Brussel werd automatisch stilgelegd na een forse koersval als gevolg van de berichtgeving over de besmetting. Een woordvoerder van Euronext Brussel kon geen nadere details geven. Ook is bij de beursuitbater niet bekend of het vleeswarenbedrijf met een verklaring komt.