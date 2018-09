Beurshandel in teken van handelszorgen

De beurzen staan vanaf komende handelsweek voor een rustige periode van bedrijvennieuws. Het halfjaarcijferseizoen is vrijwel voorbij.

Wel zijn er de nodige zorgen over de handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en Canada en de handelsoorlog die de VS met China uitvecht. Verder kijken beleggers naar Argentinië en Turkije, waar de economieën het moeilijk hebben, en zijn er veel macro-economische cijfers.

De VS onderhandelt woensdag verder met Canada over een handelsverdrag dat het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta moet vervangen. De buurlanden zijn er nog niet helemaal uit. Ondertussen zette president Donald Trump extra druk op de gesprekken door te twitteren dat Canada al jaren misbruik heeft gemaakt van de VS. Met Mexico bereikte de VS wel al een akkoord.

Ook de handelsoorlog met China gaat komende week mogelijk een nieuwe fase in. Een inspraakperiode loopt af waarna een nieuw pakket aan importheffingen op 200 miljard dollar aan Chinese producten van kracht wordt. China heeft al aangegeven met een vergelijkbare maatregel terug te zullen slaan. Verder wordt er nog altijd gekeken naar de zich ontvouwende economische crises in Turkije en Argentinië.

Op macro-economisch gebied zijn er voldoende cijfers om beleggers bezig te houden, met veel aandacht voor inkoopmanagersindexen. Nederlandse inflatiecijfers en cijfers over de industriële productie uit onder meer Duitsland en Frankrijk verschijnen ook.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag 0,9 procent lager op 558,42 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 784,94 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1,3 procent.

De Amerikaanse beurzen blijven maandag gesloten vanwege Labor Day. Vrijdag eindigde de Dow-Jonesindex 0,1 procent lager op 25.964,82 punten. De brede S&P 500 bleef vlak op 2901,52 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 8109,54 punten.