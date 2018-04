Beursgang Spotify bijzonder en spannend

Muziekdienst Spotify groeit razendsnel. Deze ontwikkeling van het bedrijf is echter geen garantie voor toekomstig succes op de beurs.

Dinsdag werd het Zweedse bedrijf genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE). Spotify kiest voor een zogeheten directe notering, waarbij geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Deze aanpak zorgt voor spanning onder beleggers, onder meer omdat er geen introductieprijs is. De beurswaarde van het bedrijf blijft daardoor onduidelijk totdat er daadwerkelijk gehandeld wordt. Analisten schatten de waarde gemiddeld op 19 miljard dollar (ruim 15 miljard euro).

De omzet van de muziekdienst is sinds de oprichting in 2006 snel gegroeid. Inmiddels maken ruim 157 miljoen mensen wereldwijd gebruik van Spotify. Bijna de helft van hen heeft een betaald abonnement afgesloten. Gemiddeld luisteren gebruikers 25 uur per maand muziek via Spotify.

Toch heeft het bedrijf nog nooit winst gemaakt. In 2017 bedroeg het verlies bijna 380 miljoen euro. Dat heeft te maken met de hoge kosten die het bedrijf maakt.

Zo ging van iedere dollar inkomsten 79 cent naar de betaling van auteursrechten. Die kostenstructuur zal het bedrijf moeten veranderen om Spotify voor beleggers aantrekkelijk te maken en te houden.

Gebruikers kunnen muziek streamen. Dat betekent dat zij nummers afspelen zonder de digitale bestanden daarvan op te slaan op hun apparaat. Gebruikers kunnen kiezen uit 35 miljoen verschillende nummers. In de gratis versie wordt de afgespeelde muziek onderbroken door reclame, maar in de betaalde versie gaat de muziek ononderbroken door.

De top 10 van meest gestreamde nummers bestaat uit popmuziek. De dienst biedt ook andere mogelijkheden. Zo is het mogelijk om klassieke muziek te streamen.