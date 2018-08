Beursgang Sonos levert minder op dan verwacht

De beursgang van Sonos, bekend van zijn draadloze speakers, levert minder op dan gehoopt. De introductieprijs is vastgesteld op 15 dollar per aandeel, 2 dollar minder dan de laagste prijs waarop het bedrijf eerder had gerekend.

De uitgifte van 13,9 miljoen aandelen die vanaf donderdag verhandelbaar zijn aan de New Yorkse technologiebeurs Nasdaq, levert daarmee 208 miljoen dollar op. Daarmee wordt de waarde van Sonos op bijna 1,5 miljard dollar gesteld.

Sonos verwacht flink te profiteren van de groeiende populariteit van streamen van muziek. Speakers van het merk zijn te koppelen aan bekende streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Het bedrijf wist vorig boekjaar zijn omzet te verhogen en zijn jaarverlies te halveren tot 14,1 miljoen dollar.

Investeerders lijken bij de beursgang toch een slag om de arm te houden. Ze vragen zich af of er nog veel rek zit in de verkoop van nieuwe speakers. Zo niet, dan blijft het onder beleggers de vraag of Sonos ook uit een ander vaatje kan tappen.