Beursgang Shurgard in Brussel wel op de rails

De Luxemburgse internationale opslagverhuurder Shurgard Self Storage Europe gaat maandag 15 november naar de beurs in Brussel. Dat stelde het bedrijf vrijdag in een verklaring, een dag nadat twee grote internationale beursgangen nog werden afgeblazen naar aanleiding van de onstuimige marktomstandigheden.

Shurgard kondigde half september zijn beursambities aan en sprak toen van een notering in de nabije toekomst. Het bedrijf heeft 228 zogenoemde self-storage centra en ongeveer 1,2 miljoen netto verhuurbare vierkante meters in zeven landen. Dat zijn naast Nederland en België ook Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. In Europa heeft Shurgard momenteel 150.000 klanten. Bij het bedrijf, deels eigendom van het Amerikaanse Public Storage, werken meer dan zevenhonderd mensen.

De finale aanbiedingsprijs van het aandeel Shurgard is 23 euro. Shurgard voorziet netto ongeveer 550 miljoen euro op te halen. De prijs per aandeel geeft het bedrijf een waarde van ruim 2 miljard euro.

Leasebedrijf LeasePlan blies donderdag zijn beursambities in Amsterdam af. Muziekstreamingdienst Tencent Music stelde verder zijn beursgang uit tot zeker volgende maand. Het dochterbedrijf van het Chinese techbedrijf Tencent besloot daartoe vanwege de forse dalingen op aandelenbeurzen van deze maand, aldus zakenkrant The Wall Street Journal.