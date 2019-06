Beursgang Naspers vertraagd door foute labels

De Amsterdamse beursgang van de internationale activiteiten van het Zuid-Afrikaanse technologie- en mediabedrijf Naspers loopt vertraging op. De aandeelhoudersvergadering waarop met de plannen van Naspers moest worden ingestemd is door het bedrijf twee maanden uitgesteld.

Reden voor het uitstel is dat een dienstverlener in Zuid-Afrika een fout heeft gemaakt met adreslabels, waardoor sommige aandeelhouders een uitnodiging kregen met een verkeerde naam erop. Volgens Afrikaanse regels behoren alle aandeelhouders een juiste schriftelijke uitnodiging te krijgen.

Het gaat om alle activiteiten van Naspers buiten Zuid-Afrika, waaronder e-commerce, consumentenmedia en bedrijfsdeelnemingen. Daarin wordt een belang van 25 procent naar de beurs gebracht, onder de naam Prosus. Dit zal nu waarschijnlijk pas in september gebeuren.

Naspers werd in 1915 opgericht als De Nationale Pers. Het is uitgegroeid tot het grootste mediaconglomeraat van Afrika. De onderneming heeft belangen in verschillende internetbedrijven, waaronder het Chinese Tencent, het Russische sociale mediaplatform mail.ru en maaltijdbezorger DeliveryHero. Aan het hoofd staat de Nederlandse topman Bob van Dijk.