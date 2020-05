Beursgang moeder Douwe Egberts grootste van Europa dit jaar

Moederbedrijf van Douwe Egberts, JDE Peet’s, heeft vrijdag in Amsterdam de grootste beursgang in Europa van dit jaar op zijn naam geschreven. Met de nieuwe aandelen haalde het concern, ook bekend van theemerk Pickwick en koffiemerken Senseo, L’Or en Tassimo, een kleine 2,3 miljard euro op. JDE Peet’s is de op één na grootste koffiebrander ter wereld.

De stap naar de beurs kon dankzij sterke interesse van beleggers al binnen tien dagen plaatsvinden. Normaliter duurt zo’n proces vier weken. En tijdens onzekere tijden op de financiële markten zoals nu vanwege de coronacrisis kan dat nog veel langer duren. Het oorspronkelijke plan van JDE Peet’s was om pas volgende week naar de beurs te gaan, maar vanwege de flinke vraag van investeerders is de beursgang vervroegd.

De waardering van beleggers voor het koffiebedrijf was ook te zien in de uiteindelijke marktwaarde. Het aandeel van JDE Peet’s begint de handel in Amsterdam op 31,50 euro per aandeel. Daarmee is het bedrijf 15,6 miljard euro waard, wat aan de hoge kant ligt van de eerder beoogde bandbreedte.

JDE Peet’s haalt meer dan driekwart van zijn opbrengsten uit consumptie van koffie en thee thuis en is daarmee minder geraakt door de crisis. Volgens topman Casey Keller doen koffie en thee het überhaupt vaak goed tijdens crises. De resterende omzet komt uit koffieketens zoals Coffeecompany met 35 vestigingen in Nederland. JDE Peet’s, met een omzet vorig jaar van 6,9 miljard euro, denkt verder in tegenstelling tot vele andere bedrijven dit jaar te kunnen groeien.

Het is voor Douwe Egberts niet het eerste avontuur op de beurs van Amsterdam. Het bedrijf was eerder decennialang in handen van het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie in 2012 als zelfstandig bedrijf naar de beurs in Amsterdam bracht. Daar werd het amper een jaar later weggekocht door investeerder JAB. JDE Peet’s ontstond toen JAB zijn koffie-activiteiten in één bedrijf onderbracht.

JDE Peet’s wil de opbrengst van de verkoop van de nieuwe aandelen gebruiken om de schulden te verminderen. Daarnaast hebben ook bestaande aandeelhouders hun belangen van ongeveer 1,6 miljard euro te gelde gemaakt.