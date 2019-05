Beursdebuut Uber mondt uit in teleurstelling

Uber Technologies beleefde vrijdag een teleurstellend beursdebuut in New York. Aandelen van het technologiebedrijf achter taxi-app Uber openden met een koers van 42 dollar. Dat is lager dan de introductieprijs van 45 dollar waarvoor Uber de stukken in de markt had gezet. Daarmee werd het bedrijf door beleggers gewaardeerd op zo’n 72 miljard dollar.

Op Wall Street werd al lang uitgekeken naar de gang naar de beurs van Uber. Het gaat om een van de grootste Amerikaanse beursgangen ooit. Aanvankelijk leek er ook veel vraag naar de aandelen van Uber. Maar later ontstond twijfel bij kenners. Onlangs ging concurrent Lyft al naar de beurs. Na een sterk begin zakte de koers vervolgens flink weg.