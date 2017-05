Beursdebuut Brits softwarebedrijf Alfa succes

De beursgang van het Britse softwarebedrijf Alfa Financial Software in Londen is een succes. Het aandeel sprong vrijdag in de vroege handel liefst 27 procent omhoog.

Alfa werd voor 325 pence per aandeel naar de beurs gebracht, waarmee de onderneming werd gewaardeerd op 975 miljoen pond (1,1 miljard euro). In iets meer dan een uur schoot de koers omhoog naar 411 pence per aandeel. Het is de grootste beursgang van een technologiebedrijf in Londen sinds 2015.

Alfa kondigde eerder deze maand aan een stap naar de beurs te willen maken. Iets meer dan een kwart van de aandelen Alfa is verhandelbaar. Het bedrijf levert software voor de financiƫle sector.