Beursbedrijf Hongkong trekt bod op LSE in

De Hongkongse beursuitbater Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) heeft het bod op de London Stock Exchange ingetrokken. Volgens HKEX is het niet gelukt de leiding van het Londense beursbedrijf achter het overnameplan te krijgen.

Het beursbedrijf van Hongkong deed begin vorige maand een bod van 29,6 miljard pond, ruim 33 miljard euro, op zijn Londense branchegenoot. Volgens het beursbedrijf zou de combinatie van de twee beurzen „strategisch aantrekkelijk” zijn geweest. „HKEX is teleurgesteld dat het niet in staat is geweest om met het management van de London Stock Exchange op één lijn te komen om dit plan te realiseren”, luidt de verklaring.

Naar verluidt zou HKEX nog overwogen hebben om de prijs op te voeren. Maar de kritiek van buiten was vrij fel. Niet alleen wees LSE het bod af, maar ook de Britse, Chinese en Italiaanse autoriteiten waren kritisch. De Britse en Italiaanse, waar LSE een meerderheidsbelang in de beurs in Milaan bezit, omdat ze HKEX als Chinees bedrijf zien. De Chinese autoriteiten zijn juist kritisch op Hongkong en willen de banden van de Londense beurs met die in Shanghai beschermen.