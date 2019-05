Beursbaas: Euronext hield stand tegen Nasdaq

Euronext heeft de overnamestrijd om Oslo Børs gewonnen. En dat komt naar eigen zeggen niet omdat het bedrijf sterker was dan de Amerikaanse tegenbieder Nasdaq, maar omdat de uitbater van onder meer de beurs in Amsterdam in zijn recht stond en "standvastig" was.

Eigenlijk had Euronext in december al een deal, maar vervolgens kondigde Nasdaq aan de Noorse beurs eveneens te willen kopen. Volgens Euronext-baas Stéphane Boujnah kwamen de Amerikanen met grof geschut naar Noorwegen, tot reclamecampagnes op bushokjes aan toe. Er waren toen ook mensen bij Euronext die twijfelden of de eigen deal nog wel door zou gaan. "Is met geld dan alles te koop?", vroegen ze zich af. Maar zelf hield Boujnah er vertrouwen in dat alles goed zou komen.

Volgens de topman is de overname van de Noorse beurs nu zo goed als rond. Aandeelhouders van Euronext hebben unaniem hun goedkeuring gegeven en meer dan de helft (53,4 procent) van de aandeelhouders van Oslo Børs staat achter het gedane bod.

Onlangs werd een grote horde genomen, toen de Noorse overheid Euronext geschikt achte als eigenaar van Oslo Børs. Ook werd besloten dat de aanstaande koper niet twee derde van de aandelen in handen hoefde te krijgen voor goedkeuring van de deal. Anders had de overname nog lastig kunnen worden, omdat Nasdaq al toezeggingen had voor meer dan een derde van de stukken.

Euronext denkt de deal in juni af te ronden. Het is nog onduidelijk hoeveel procent van de aandeelhouders uiteindelijk zijn stukken aanbiedt. Het blijft bijvoorbeeld de vraag wat grote Noorse aandeelhouders als DNB en KLP gaan doen. Zij steunden eerder het voorstel van Nasdaq, maar de Amerikanen hebben nu niet de benodigde goedkeuring om hun stukken over te nemen en zelf een grote minderheidsaandeelhouder te worden.

Boujnah zegt dat zijn bedrijf uiteindelijk alle aandelen van Oslo Børs wil kopen. Wanneer Euronext ten minste 90 procent van de aandelen in handen krijgt kan de onderneming een uitrookprocedure starten voor de resterende stukken.