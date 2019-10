Beurs Turkije lager na aanvallen in Syrië

De aandelenbeurs in Istanbul is woensdag met een flink verlies gesloten, na het begin van de Turkse militaire operatie in het noorden van Syrië. De Borsa-hoofdindex in Istanbul ging 2,2 procent onderuit, terwijl de Turkse lira aan waarde verloor.

Het Turkse offensief richt zich op een gebied waar Syrische Koerden tegen IS hebben gevochten. President Recep Tayyip Erdogan wil langs de grens een brede bufferzone creëren. Hij ziet de Koerden als terroristen. Er zijn luchtaanvallen uitgevoerd door de Turkse luchtmacht.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) waarschuwde dat de inval in Syrië risico’s mee met zich meebrengt voor de Turkse economie, zoals een dalende waarde van de Turkse munt door oplopende politieke spanningen met de Amerikanen.