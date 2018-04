Beurs Moskou keldert na sancties VS

De beurs in Moskou ging maandag hard omlaag door de Amerikaanse sancties tegen een groep Russische zakenlieden en bedrijven, en vanwege de oplopende spanningen rond Syrië. De toonaangevende Micex-index in Moskou kelderde circa 7 procent, het grootste koersverlies in jaren.

Washington kondigde vrijdag sancties aan tegen een groep Russen die tot de nauwe kring van president Vladimir Poetin zouden behoren. De Amerikaanse overheid wil Rusland daarmee straffen voor de vermeende beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016 en andere „kwaadaardige activiteiten” door het Kremlin.

Op de Amerikaanse sanctielijst staan onder meer multimiljardair Oleg Deripaska en het grote aluminiumconcern Rusal. Deripaska is via zijn energie- en grondstoffenbedrijf En+ Group grootaandeelhouder van Rusal. Rusal verloor maandag bijna een kwart van zijn waarde op de beurs in Moskou en vrijdag ging het aandeel ook al hard omlaag. De vrees bestaat dat het veel moeilijker wordt voor Deripaska en Rusal om zaken te doen vanwege de sancties. Ook En+ Group is op de sanctielijst gezet.

Andere vooraanstaande Russische zakenlieden op de lijst zijn onder andere Gazprom-baas Alexei Miller en Viktor Vekselberg, de baas van investeerder Renova Group. De Russische regering liet weten dat de sancties onacceptabel zijn en dat er tegenmaatregelen worden voorbereid. Het Kremlin kondigde verder aan personen en organisaties die het doelwit zijn van de Amerikaanse sancties te zullen steunen.

Beleggers in Moskou zijn ook bezorgd over de oplopende spanningen rond Syrië na de dreigementen van president Donald Trump tegen de Syrische regering over de vermeende aanval met chemische wapens. Trump viel Poetin afgelopen weekeinde persoonlijk aan over diens steun aan de Syrische regering.

De aluminiumprijzen gingen maandag juist flink omhoog, omdat de mogelijkheid bestaat dat de Amerikaanse sancties tegen Rusal kunnen zorgen voor krapte op de markt. De prijs van aluminium steeg met wel 4 procent. Rusal is goed voor 6 procent van de wereldwijde productie van het metaal.