Beurs Milaan gaat open ondanks quarantainemaatregelen

De aandelenbeurs in Milaan gaat maandag gewoon open ondanks de grootschalige quarantainemaatregelen voor veertien provincies in het noorden van Italië tegen de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat heeft topman Raffaele Jerusalmi van de beurs gezegd.

Volgens Jerusalmi heeft de aandelenmarkt in Milaan voorzorgsmaatregelen getroffen om door te kunnen gaan bij calamiteiten en is er geen reden om de deuren te sluiten. Hij zei verder dat de Italiaanse beurs de negatieve economische impact van het coronavirus tot dusver al in de koersen heeft verwerkt. De graadmeter in Milaan is de laatste tijd stevig gedaald door de zorgen over het virus, net als de beurzen elders in Europa.

Ongeveer 16 miljoen mensen worden flink beperkt in hun bewegingsvrijheid door de nieuwe maatregelen van de Italiaanse overheid, die ten minste tot 3 april gelden. Ze mogen hun huizen nog wel verlaten, maar veel openbare plekken zijn gesloten. Ook gelden er zeer strenge voorwaarden om tussen regio’s te mogen reizen.