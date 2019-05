Beurs Londen opent in de plus

De beurs in Londen noteerde woensdag bij de opening licht in de plus, bij lage handelsvolumes. Vanwege de viering van de Dag van de Arbeid hielden de beurzen in steden als Amsterdam, Brussel, Parijs en Frankfurt de deuren gesloten.

De toonaangevende FTSE-index steeg 0,3 procent tot 7439,29 punten. Supermarktketen Sainsbury opende de boeken en won bijna 5 procent.

De euro was 1,1224 dollar waard, tegen 1,1202 dollar bij het Europese slot dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 63,11 dollar. Brent kostte 1 procent minder en werd verhandeld voor 71,35 dollar per vat.

Wall Street is woensdag ook open. In de Verenigde Staten staan het banenrapport van loonstrookverwerker ADP op de rol en een rentebesluit van de Federal Reserve. Ook verwerken beleggers bedrijfsresultaten, onder meer van techreus Apple.