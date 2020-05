Beurs in Londen diep in het rood op Dag van de Arbeid

De aandelenbeurs in Londen is vrijdag met een fors verlies gesloten. Nieuwe cijfers wezen op een recorddaling van de bedrijvigheid in de Britse industrie en beleggers wachtten op nadere details van Boris Johnsons plannen om de lockdown in het Verenigd Koninkrijk op te heffen. Elders in Europa waren de beurzen gesloten vanwege de Dag van de Arbeid.

Een graadmeter voor de Britse industrie van IHS Markit daalde in april tot het laagste niveau sinds de metingen in 1992 begonnen. De klap van de coronapandemie deed zich in vrijwel alle geledingen van de sector voelen, bleek uit de cijfers.

Tegelijkertijd dreigen handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China opnieuw op te laaien. De Amerikaanse president Donald Trump beweert bewijs te hebben dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Daarop zou hij hebben gezinspeeld op nieuwe importheffingen tegen het Aziatische land

De FTSE 100 eindigde 2,3 procent lager op 5763,06 punten. Bij de hoofdfondsen ging olie- en gasreus Shell 7 procent onderuit na verschillende afwaarderingen. Het Brits-Nederlandse concern kondigde donderdag al aan het kwartaaldividend te verlagen. Royal Bank of Scotland opende de boeken en zet zo’n 800 miljoen pond opzij voor slechte leningen. Het aandeel won 2,4 procent.

Ook Ryanair (min 6,4 procent) stond in de belangstelling. De luchtvaartmaatschappij liet weten in zowel het eerste als het tweede kwartaal verliezen te verwachten en duizenden personeelsleden te willen ontslaan vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,1002 dollar waard, tegen 1,0953 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent meer waard op 19,20 dollar, een vat Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 26,08 dollar.

Donderdag waren de overige Europese beurzen overigens met verliezen het lange weekend in gegaan. De AEX-index eindigde 2,7 procent lager op 512,92 punten. Voor de MidKap zat er nog wel een klein plusje in, van 0,4 procent tot 728,98 punten.