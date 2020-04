Beurs in Japan eindigt week met winst

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst het weekend in gegaan. Ook de beurs in Zuid-Korea, die eveneens open was, ging vooruit. Beleggers reageerden onder meer op de nieuwe steunmaatregelen van de Federal Reserve in de Verenigde Staten om ’s werelds grootste economie door de coronacrisis te helpen. Ook werden de onderhandelingen van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten in de gaten gehouden.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,9 procent hoger op 19.498,50 punten. De Amerikaanse koepel van centrale banken kwam donderdag met een nieuw steunpakket ter waarde van 2,3 biljoen (2300 miljard) dollar. Fed-baas Jerome Powell onderstreepte daarbij dat de Fed net zo lang door kan gaan met het verlenen van steun als nodig is.

Daarnaast is er eindelijk zicht op een einde van de prijzenoorlog op de oliemarkten. De leden van oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland zijn het eens geworden over het verlagen van de olieproductie. In mei en juni worden 10 miljoen vaten per dag minder geproduceerd om de olieprijzen te stutten. Een definitief akkoord is evenwel nog niet gesloten. Dat komt omdat Mexico nog geen goedkeuring wil geven. Het land vindt naar verluidt dat het zijn productie te veel moet inperken. Vrijdag gaan de onderhandelingen verder.

De Koreaanse Kospi noteerde tussentijds een plus van 1,3 procent. In Shanghai ging de belangrijkste beursgraadmeter vrijdag wel omlaag, met een min van 1 procent. Volgens nieuwe cijfers is de Chinese inflatie in maart gedaald tot het laagste niveau sinds oktober. De vraag naar goederen bleef ondanks de versoepeling van overheidsbeperkingen tegen het nieuwe coronavirus zwak. De prijzen die Chinese fabrieken voor hun producten rekenen, bleven hard dalen. De beurzen in Hongkong en Sydney waren vrijdag net als veel Europese en Amerikaanse beurzen op Goede Vrijdag gesloten.