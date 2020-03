Beurs in Amsterdam verspeelt eerdere winsten

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een minieme winst de handel uitgegaan, waarmee de hoofdgraadmeter zijn forse winsten van eerder op de dag verspeelde. Ook elders in Europa slonk daags na de historische koersdreun op de beurzen een groot deel van het aanvankelijke herstel.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent hoger op 432,85 punten, na plussen tot wel 7 procent eerder op de dag. Donderdag zakte de graadmeter bijna 11 procent, waarmee het grootste dagverlies in ruim drie decennia werd geleden. De MidKap steeg 3,2 procent tot 641,34 punten. Frankfurt en Parijs stegen respectievelijk 1,8 en 0,8 procent. Milaan dikte ruim 7 procent aan, na de koersval van 17 procent een dag eerder.

De Londense FTSE ging 1,7 procent vooruit. De Britse marktwaakhond verbood shortselling, waarbij beleggers speculeren op een koersdaling van een aandeel, om de markten te kalmeren. Ook de Italiaanse en Spaanse beursautoriteiten hebben een dergelijk verbod ingesteld.

Beleggers zijn wereldwijd zoekende naar duidelijkheid over de ingrepen van overheden en centrale banken tegen de economische schade van het coronavirus. Op Europese handelsvloeren verwerkten beleggers bovendien opmerkingen van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Die noemde Europa nu het epicentrum van de virusuitbraak.

In de Amsterdamse MidKap won Air France-KLM 12,7 procent. De luchtvaartcombinatie verwacht een negatief effect van het Amerikaanse reisverbod en neemt een doorlopend krediet van 1,1 miljard euro op vanwege de financiële impact van de problemen. Tegelijkertijd reageerden beleggers op het Nederlandse vliegverbod voor passagierstoestellen uit risicolanden voor het coronavirus.

In Frankfurt steeg Lufthansa 7,3 procent. Media berichtten dat het geplaagde luchtvaartconcern geld wil lenen van de overheid. Norwegian Air steeg in Oslo 8,2 procent, nadat de budgetvlieger had aangekondigd de helft van zijn personeel naar huis te sturen.

De euro was 1,1068 dollar waard, tegen 1,1116 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 31,62 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 33,61 dollar per vat.