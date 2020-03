Beurs Hongkong opent vijf procent lager

De aandelenbeurs van Hongkong verloor maandag bij opening vijf procent van zijn waarde. Analisten wijten de vrije val aan de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, het uitblijven van een Amerikaans akkoord voor een plan ter stimulering van de economie waardoor de angst voor een wereldwijde recessie bij beleggers verder toeneemt.

In de Amerikaanse Senaat wordt onderhandeld over een injectie van 1,5 tot 2 biljoen dollar in de economie, maar Democraten en Republikeinen verschillen van mening hoe het geld precies moet worden besteed.

De Hang Seng index verloor 1145 punten en opende op 21.659.