Beurs China beleeft slechtste oudjaarssessie ooit

De aandelenbeurs in China is woensdag flink lager gesloten door zorgen over het coronavirus. Het was voor beleggers in China de laatste dag voor het Chinese Nieuwjaar dat gehandeld kon worden. Niet eerder zakte de graadmeter de laatste sessie voor de jaarwisseling zo hard weg. In Shanghai blijft de beurs tot en met donderdag 30 januari gesloten.

Meer dan 90 procent van de 4000 genoteerde fondsen deed een stap terug. Buitenlandse investeerders verkochten daarbij voor 1,7 miljard dollar aan aandelen. De yuan daalde in waarde. Verder waren staatsobligaties in trek.

De beursgraadmeter in Shanghai raakte 2,8 procent kwijt en de Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 1,8 procent lager. In Hongkong is de beurs vrijdag nog wel open. Deze blijft maandag en dinsdag dicht.

De Chinese miljoenenstad Wuhan, waar de eerste besmetting met het virus werd vastgesteld, sluit zijn luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers om verspreiding tegen te gaan. Verschillende luchtvaartmaatschappijen gaven aan voorlopig niet naar Wuhan te vliegen.

De viruszorgen raakten ook de Japanse aandelenbeurs die donderdag eveneens fors lager sloot. Ook een sterker dan verwachte daling van de Japanse export drukten daarbij de stemming onder beleggers. De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een verlies van 1 procent op 23.795,44 punten.

De transportbedrijven stonden onder druk nadat was gebleken dat de uitvoer in Japan in december voor de dertiende maand op rij is afgenomen. Dat is de langste periode van exportdalingen sinds 2016. De Japanse chiptester Advantest ontsnapte aan de negatieve stemming op de beurs en klom 2,5 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van zijn Amerikaanse concurrent Teradyne.

De Kospi in Seoul daalde 1 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,6 procent lager.