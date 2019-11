Beurs Amsterdam sluit in het rood

De beurs in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten, terwijl elders in Europa ook rode cijfers op de koersenborden waren te zien. Beleggers waren voorzichtig door berichten dat de gesprekken tussen de Verenigde Staten en China over een voorlopige handelsdeal zijn vastgelopen. Op het Damrak werden de kwartaalcijfers van onder meer verzekeraar NN Group en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore verwerkt.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent lager op 595,26 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 892,84 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,4 procent in, Londen ging 0,8 procent omlaag.

NN steeg in de AEX 0,7 procent. Volgens de verzekeraar liep het resultaat bij de levensverzekeringen in Nederland afgelopen kwartaal terug, maar werd over de gehele linie wel goed gepresteerd. Tankopslagbedrijf Vopak was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 4,8 procent. Grootste daler was biotechnoloog Galapagos met een min van bijna 4 procent.

In de MidKap won SBM Offshore ruim 1 procent. De oliedienstverlener heeft een sterk kwartaal achter de rug en schroefde zijn verwachtingen voor dit jaar opnieuw op. Kabel- en telecomconcern Altice Europe zakte 4,8 procent na een handelsbericht en was daarmee de grootste daler bij de middelgrote fondsen. De Franse concurrent Bouygues, die ook met resultaten kwam, klom 0,8 procent in Parijs.

Daimler raakte 4,5 procent kwijt in Frankfurt. De Duitse autobouwer waarschuwde tijdens een investeerdersdag voor winstdruk in de komende jaren en kondigde verdere kostenmaatregelen aan. Henkel won 0,4 procent in Frankfurt, ondanks een lagere winst voor het consumentenproductenconcern.

In Brussel won KBC 2,5 procent na positieve resultaten van de Belgische bank. In Londen viel de handelsupdate van modehuis Burberry (plus 2,4 procent) in de smaak. Qiagen sprong 14 procent omhoog in Frankfurt. Volgens persbureau Bloomberg overweegt het Amerikaanse Thermo Fisher Scientific een overname van het Nederlandse biotechbedrijf.

De euro was 1,1016 dollar waard tegen 1,1005 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 56,96 dollar. De prijs van Brentolie steeg licht tot 62,43 dollar per vat.