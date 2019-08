Beurs Amsterdam sluit in het groen

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst geëindigd. Elders in Europa waren ook overwegend plussen te zien. Beleggers bleven gespitst op de verdere ontwikkelingen rond de Amerikaans-Chinese handelsstrijd. Op het Damrak viel het halfjaarbericht van Van Lanschot Kempen goed bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een plus van 0,7 procent op 547,28 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 796,19 punten. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent. Londen ging licht omlaag.

Maaltijdbestelsite Takeaway sloot de rij in de AEX met een verlies van 1,9 procent. Sterkste stijger was chemicaliëndistributeur IMCD met een winst van 2,2 procent. Grootste daler in de MidKap was metalenspecialist AMG met een min van 1,9 procent. Vastgoedbedrijf Wereldhave stond bovenaan met een plus van 2,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom Van Lanschot Kempen bijna 6 procent. De vermogensbeheerder boekte in de eerste jaarhelft meer winst dankzij de verkoop van onderdelen en laat de aandeelhouders meeprofiteren met een dividend van 1,50 euro per aandeel.

Sif won 4,2 procent. De funderingsspecialist, die woensdag met cijfers komt, breidt zijn terrein in de Rotterdamse haven uit vanwege de toegenomen vraag naar zijn diensten. Het bedrijf noemt specifiek een groot contract met de Belgische baggeraar en maritiem dienstverlener DEME.

Stamcelbedrijf Esperite was een opvallende winnaar in Amsterdam met een winst van ruim 68 procent. In een strategische overeenkomst met Myrisoph Capital is afgesproken dat die investeerder exclusieve wereldwijde licentiehouder wordt van het merk Cryo-Save van Esperite voor een periode van minimaal tien jaar. Ook neemt Myrisoph de verantwoordelijkheid over voor de marketing en verkoop van het merk, evenals de opslag van alle tot nu toe opgeslagen monsters.

In Brussel maakte Greenyard een koerssprong van bijna 21 procent. Beleggers reageerden enthousiast op het handelsbericht van het Belgische groenten- en fruitconcern.

De euro noteerde op 1,1089 dollar tegen 1,1109 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent in prijs tot 53,86 dollar. Brentolie was vlak op 58,69 dollar per vat.