Beurs Amsterdam kleurt weer groen

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst de handel uitgegaan. Daarmee zette de graadmeter zijn voorzichtige opmars van een dag eerder voort. Ook elders in Europa kleurden koersborden groen. De steunpakketten van centrale banken en nationale overheden om de economische impact van de coronacrisis te verzachten gaven beleggers een sprankje hoop. De Europese beurzen lieten deze week opnieuw wilde koersschommelingen zien.

De AEX-index sloot de sessie uiteindelijk 2,2 procent hoger op 431,98 punten. De MidKap kreeg er 3,7 procent bij tot 597,49 punten. Frankfurt steeg 3,7 procent. De Duitse regering wil volgens tijdschrift Der Spiegel een noodfonds opzetten van 500 miljard euro om bedrijven te helpen. Parijs dikte 5 procent aan en Londen won 0,5 procent.

Verzekeraar Aegon was koploper bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een winst van 17,8 procent. Ook staalreus ArcelorMittal en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield stonden in de kopgroep. Zij volgden met plussen van respectievelijk 15,3 en 13,2 procent.

In de MidKap steeg GrandVision bijna 29 procent na een adviesverhoging. Volgens analisten van KBC Securities is de recente koersdaling overdreven en zal de geplande overname van het optiekconcern door brillenreus EssilorLuxottica gewoon doorgaan. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis was met een min van 4,9 procent de sterkste daler.

Sligro won bij de kleinere fondsen 0,5 procent, na de koersspurt van 10 procent een dag eerder. Het groothandelsbedrijf haalt fors minder opbrengsten uit het bezorgen van voedingswaren aan cafés en restaurants, maar meer omzet uit zijn zelfbedieningsgroothandels, die recent ook voor consumenten tijdelijk toegankelijk zijn geworden.

Op de lokale markt werd CM.com 11,1 procent meer waard. Bedrijven maken door de virusuitbraak meer gebruik van het chatplatform van het techbedrijf om contact met hun klanten te onderhouden.

Een vat Amerikaanse olie kostte na een eerdere opleving nu 4,2 procent minder op 24,16 dollar en Brent werd 0,8 procent goedkoper op 28,24 dollar per vat. Donderdag lieten de olieprijzen de grootste stijging ooit zien nadat de Amerikaanse president Donald Trump liet weten in te willen grijpen in de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland.

De euro was 1,0673 dollar waard, tegen 1,0687 dollar een dag eerder.