Beurs Amsterdam eindigt in het groen

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst geëindigd. De AEX-index poetste het verlies van eerder op de dag weg, geholpen door het koersherstel op Wall Street. Ook elders in Europa wisten de meeste markten de eerdere verliezen weg te werken. Op het Damrak ging de aandacht uit naar handelsberichten van Takeaway.com en RoodMicrotec.

De AEX sloot 0,3 procent hoger op 497,77 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 692,16 punten. Frankfurt en Londen stegen tot 0,5 procent, Parijs verloor 0,2 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een min van 1,2 procent. Verlichtingsbedrijf Signify ging licht omlaag. De Duitse concurrent Osram (min 6 procent) waarschuwde voor tegenvallende resultaten in het afgelopen kwartaal.

Philips daalde 0,5 procent. Het zorgtechnologieconcern voert wijzigingen door in zijn divisiestructuur en handhaafde zijn financiële doelstellingen. Kabel- en telecomconcern Altice Europe voerde de stijgers in de AEX aan met een winst van 4,7 procent.

Takeaway verloor 0,5 procent bij de middelgrote bedrijven, ondanks dat het maaltijdbestelbedrijf afgelopen jaar meer bestellingen verwerkte. RoodMicrotec zag de omzet in 2018 stijgen en voorziet een aanhoudende omzetgroei in de komende jaren. De toeleverancier aan de chipindustrie daalde op de lokale markt desondanks 6,7 procent.

De Europese luchtvaartsector kwam onder druk te staan door een winstwaarschuwing van American Airlines. In de MidKap leverde Air France-KLM 3,8 procent in, terwijl Lufthansa in Frankfurt 2,7 procent zakte. IAG, het moederconcern van onder meer British Airways en Iberia, werd 1 procent lager gezet in Londen.

In Brussel werd de handel in Proximus (min 3,2 procent) hervat. Het Belgische telecombedrijf bevestigde in de komende drie jaar 1900 banen te schrappen. Sodexo klom 2,5 procent in Parijs. Het Franse schoonmaak- en cateringbedrijf boekte meer omzet in het afgelopen jaar. De Britse verkoper van auto- en fietsproducten Halfords kelderde in Londen ruim 22 procent na een winstalarm.

De euro was 1,1517 dollar waard, tegen 1,1531 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 52,24 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 61,35 dollar per vat.