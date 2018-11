Beter resultaat voor herverzekeraar Münich Re

Herverzekeraar Münich Re heeft afgelopen kwartaal 599 miljoen euro aan claims gekregen vanwege de stormschade van tyfoon Jebi in Japan en andere natuurrampen. Toch wist het concern zijn nettoresultaat flink te verbeteren.

De Duitsers rapporteerden een winst van 483 miljoen euro, waar in het derde kwartaal van 2017 nog een verlies van 1,4 miljard euro in de boeken ging. Destijds lagen de kosten door natuurgeweld nog vele malen hoger. Vooral orkanen die de Verenigde Staten en het Caribisch gebied teisterden, drukten toen op het resultaat.

Münich Re houdt vast aan zijn financiële doelstellingen voor heel 2018. Een voorraad hoge claims door rampen is niet per se een probleem voor het concern. Dat kan de herverzekeraar immers ook aanhalen bij het onderhandelen van hogere prijzen in nieuwe verzekeringscontracten.