„Beter gezonde stilstand dan forse groei”

Van Ettekoven Rietdekkers heeft zijn klantenkring dicht bij huis. „Je hebt daardoor goed zicht op je ‘eigen’ daken. Gevoelsmatig zijn we met elk ervan verbonden, je voelt je er medeverantwoordelijk voor”, zegt Evert-Jan van Ettekoven (44).

Hij en zijn broer Willem (48) geven leiding aan de onderneming. Ze zijn de achtste generatie binnen het familiebedrijf. Willem vertelt: „Een oprichtingsdocument ontbreekt, maar uit archieven blijkt dat een verre voorvader omstreeks 1750 al rietdekker was en dat de latere geslachten dit ambacht hebben voortgezet.”

Het begon in De Bilt, daarna fungeerde Maartensdijk heel lang als thuisbasis en sinds 2002 is Loosdrecht de vestigingsplaats. Willem kwam in 1988 in de zaak, Evert-Jan in 2001. Hun vader stopte in 2014. Twee zonen van Willem staan inmiddels klaar om in de toekomst op te volgen.

Regio

Van Ettekoven heeft enkele honderden vaste klanten. Het merendeel bevindt zich in een straal van ongeveer 12 kilometer rond Loosdrecht. Het is een regio met veel woonboerderijen en villa’s. Evert-Jan: „Je treft in deze omgeving het hogere segment van de huizenmarkt aan. Dat betekent dat een opdrachtgever ook hoge verwachtingen van ons heeft. Hij is niet tevreden met een zesje; wij zijn dat evenmin. Maar we lopen ook niet weg voor iemand met een kleiner budget.”

Rietdekken is een oud ambacht. Willem: „De opleiding is grotendeels theorie, het echte werk leer je in de praktijk.” Het bedrijf, met een team van zes vaste medewerkers en daaromheen een flexibele schil van drie tot vijf zzp’ers, zorgt ervoor dat de daken van de relaties in goede conditie blijven. Zo moet er periodiek gespoten worden tegen algvorming. Zo’n tien tot vijftien jaar na het aanbrengen van het riet wacht de eerste grotere onderhoudsbeurt, het schoonmaken van de top- ofwel slijtlaag.

Bijna alle riet dat Van Ettekoven gebruikt komt uit Nederland, onder andere uit Nationaal Park Weerribben-Wieden, in de kop van Overijssel. Telers maaien het in de winter, maken het schoon en leveren het in bossen aan.

De levensduur van een dak bedraagt zo’n 25 tot 30 jaar. Dat is korter dan voorheen. Dit hangt mede samen met de klimaatverandering, licht Willem toe. „Ook zijn de bouwnormen strenger en is de kap beter geïsoleerd. Het dak droogt tegenwoordig niet door warmte van binnenuit, maar alleen door zon en wind.”

Van Ettekoven richt zich minder op nieuwbouw. „In dat segment draait het sterk om een scherpe prijs. Dan moet je het hebben van kwantiteit, terwijl wij focussen op kwaliteit. Bovendien mis je dan vaak het contact met de toekomstige bewoners.”

Een relatie met de bewoners opbouwen en in stand houden, is voor Van Ettekoven juist erg belangrijk. „Oog voor de klant, persoonlijke benadering, daar hechten we aan”, benadrukt Evert-Jan. „Niet omdat we deze kernwaarde hebben verzonnen, maar omdat we zo zijn. Geen mooie woorden, maar doen wat de klant verwacht.”

Eind vorig jaar ontving Van Ettekoven Rietdekkers de ondernemersprijs van de gemeente Wijdemeren. De verkiezing stond ditmaal in het teken van het thema familiebedrijven. Een jury selecteerde een top drie, waarna via een publieksstemming de winnaar werd aangewezen. Evert-Jan: „De reactie van klanten bevestigde wat je altijd hoopt: dat je voor hen ertoe doet.”

Beheersbaar

De onderneming ontwikkelt zich ondertussen tot een, zoals Willem het noemt, „totaalaannemer.” „We zijn servicegericht. Als het nodig is regelen we ook, via inzet van zzp’ers, klussen op het gebied van isolatie, kapconstructie en schilderwerk. Je merkt dat je daarmee waardering oogst.”

Van Ettekoven streeft niet naar sterke groei tot buiten de regio. Willem: „Wil je het bedrijf aan een volgende generatie doorgeven, dan moet je het werk beheersbaar houden. Met de huidige economie is het geen kunst om uit te breiden, maar dat is niet ons streven.” Zijn broer vult aan: „Beter gezonde stilstand dan forse groei. Stabiliteit is een voorname factor. Anders houd je het geen negen generaties vol.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Van Ettekoven Rietdekkers

Waar: Loosdrecht

Sinds: 1750

Aantal vaste medewerkers: 6