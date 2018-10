Beter Bed sluit 176 winkels Matratzen Concord

Beddenverkoper Beter Bed grijpt in bij zijn slecht presterende Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse activiteiten. Het bedrijf kondigde aan nog dit jaar 176 van de circa 1000 winkels te sluiten van dochter Matratzen Concord. De ingreep kost het bedrijf eenmalig 8 miljoen euro. Daartegenover staat een positieve bijdrage aan de brutowinst van 6 miljoen euro met ingang van volgend jaar.

De prestatie in met name Duitsland is al tijden een hoofdpijndossier voor Beter Bed. In het land kampt het bedrijf al tijden met problemen als gevolg van een gifschandaal. Dat zaaide afgelopen zomer twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. Het land is goed voor circa de helft van de opbrengsten van het bedrijf.

In het derde kwartaal van dit jaar daalden de verkopen in Duitsland met ruim 9 procent. Oostenrijk deed het met een min van ruim 11 procent nog minder, terwijl de omzet in Zwitserland in de periode met 17 procent daalde. Tegenover de winkelsluitingen staat volgens Beter Bed een investering in de verkoopformule. Op het hoofdkantoor van Matratzen Concord in Keulen verdwijnen 64 banen.

De totale omzet van Beter Bed in het derde kwartaal daalde met ruim 7 procent tot 97,3 miljoen euro. Vooral het warme zomerweer zat de beddenverkoper naar eigen zeggen dwars. Mensen zijn volgens de keten op hete dagen minder geneigd om te gaan winkelen.