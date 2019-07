Beter Bed schiet omhoog op Damrak

Het aandeel van beddenverkoper Beter Bed schoot vrijdag omhoog op het Damrak na een kwartaalupdate. De Europese beurzen stonden eveneens in het groen. Uitspraken van de baas van de Federal Reserve Bank of New York wakkerden de hoop aan dat de Amerikaanse centrale bank de rente later deze maand gaat verlagen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 575,44 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 809,82 punten. Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,7 procent.

Beter Bed werd 28,2 procent meer waard. De beddenverkoper stapt voor het einde van dit jaar deels of volledig uit zijn Duitse winkelketen Matratzen Concord, die kampt met de naweeën van een gifschandaal. Verschillende partijen hebben volgens het bedrijf al interesse getoond in die keten. Daarnaast krijgt Beter Bed een lening van 7 miljoen euro van drie grote aandeelhouders.

Sterkste stijger in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een winst van ruim 3 procent. Verzekeraar ASR was de enige daler met een verlies van 1,1 procent.

Accell dikte 2,7 procent aan. De fietsenfabrikant zag de omzet op zijn belangrijkste markten in het eerste halfjaar flink groeien. Amsterdam Commodities steeg 8,6 procent. De thee-, specerijen- en notenhandelaar wist de marges in de eerste jaarhelft wat op te krikken en sprak van een „lichte verbetering” van de marktomstandigheden.

Software AG zakte 9 procent in Frankfurt na tegenvallende vooruitzichten van het Duitse softwarebedrijf. Bayer won 1,8 procent. De schadevergoeding van 2 miljard dollar die het chemieconcern aan een koppel in de Verenigde Staten moet betalen wegens het onkruidmiddel Roundup, is volgens een rechter te hoog.

Reclamebureau Publicis zakte 8 procent in Parijs na een tegenvallend handelsbericht. AB InBev klom 4,5 procent in Brussel. De bierbrouwer verkoopt de Australische Carlton & United Breweries aan de Japanse drankenfabrikant Asahi voor ongeveer 10 miljard euro.

De euro was 1,1258 dollar waard, tegen 1,1227 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 55,87 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 62,74 dollar per vat.