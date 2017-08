Beter Bed optimistisch over rest van 2017

Beter Bed ziet de tweede helft van 2017 met vertrouwen tegemoet. Het ziet er volgens de beddenverkoper naar uit dat het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid in met name de Benelux op een hoog niveau blijven. De winstgevendheid zal mede daardoor verder verbeteren, verwacht het bedrijf.

In de eerste jaarhelft ging het bedrijfsresultaat met een kleine 3 procent omhoog naar 17,5 miljoen euro. De nettowinst viel met 7,5 miljoen euro wel 11 procent lager uit dan een jaar eerder, maar dat komt volgens het bedrijf door wijzigingen in de Duitse belastingwetgeving. Eerder al maakte Beter Bed bekend dat de omzet met 6,7 procent is toegenomen tot 210 miljoen euro.

Ook in Duitsland is de omzet in de eerste helft van 2017 licht gestegen, ondanks het mooie voorjaarsweer dat doorgaans het aantal bezoekers van meubelzaken flink drukt. Het is de eerste toename na jaren waarin Beter Bed de verkopen in zijn belangrijkste markt flink onder druk zag staan. In de tweede jaarhelft zal de groei daar verder aantrekken, denkt het bedrijf.

In de meeste andere andere markten wist Beter Bed de verkopen stevig op te voeren, in Belgiƫ zelfs met meer dan een derde. De groei in Nederland kwam uit op ruim 9 procent. Alleen in Oostenrijk was sprake van een daling. Dat komt doordat het bedrijf daar begin vorig jaar flink uitverkoop hield en daarmee veel extra omzet behaalde.

Beter Bed investeerde in de eerste jaarhelft een kleine 10 miljoen euro, bijna de helft meer dan een jaar eerder. Het leeuwendeel daarvan ging op aan de renovatie van winkels, met name van dochterbedrijf Matratzen Concord in de Duitstalige landen. De rest werd voornamelijk besteed aan IT.