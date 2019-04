Beter Bed optimistisch over Matratzen Concord

Beddenverkoper Beter Bed is optimistisch over de hervormingen bij Matratzen Concord. De Duitse keten die een flink aantal winkels sloot heeft nog altijd teruglopende verkopen, maar volgens het moederbedrijf zijn onderliggend de eerste positieve ontwikkelingen te zien.

Matratzen Concord kampt nog met de naweeën van een gifschandaal. Schuimmatrassen die het verkocht, bleken te veel giftige stoffen te bevatten. Consumenten lieten de keten daarna massaal links liggen. Beter Bed heeft leverancier BASF voor de rechter gesleept voor een schadevergoeding.

De totale omzet bij Beter Bed zakte in het eerste kwartaal met 10,5 procent tot 97,5 miljoen euro. Als winkelsluitingen buiten beschouwing worden gelaten was de omzetdaling 2,7 procent. Beter Bed maakte in zijn handelsupdate geen winstcijfers bekend. Het wees wel op de sterke orderinstroom op eigen kracht van 6,8 procent in de Benelux. Beter Bed heeft vertrouwen in zijn doelstellingen voor de middellange termijn.