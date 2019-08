Beter Bed hard onderuit op hoger Damrak

Het aandeel Beter Bed ging vrijdag flink omlaag op de beurs in Amsterdam, die over de gehele linie op winst stond. De beddenverkoper zag in het eerste halfjaar zijn verlies oplopen en gaf een update over een Duits hoofdpijndossier. Elders in Europa gingen de beurzen omhoog.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na ruim een uur handelen 0,6 procent hoger op 557,74 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 812,60 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stonden tot 0,6 procent hoger. Londen noteerde 0,2 procent in de plus.

Beleggers kauwen na op positief nieuws over de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Tegelijkertijd bracht het Duitse federale statistiekbureau tegenvallende cijfers over de winkelverkopen naar buiten.

Beter Bed verloor ruim 7 procent. Het bedrijf leed over het eerste halfjaar een verlies van 22,7 miljoen euro, tegen 6,8 miljoen euro een jaar eerder. De beddenverkoper verwacht verder eind dit jaar af te zijn van zijn Duitse winkelketen Matratzen Concord, die kampt met naweeën van een gifschandaal.

OCI zakte 1,7 procent bij de middelgrote fondsen. De kunstmestproducent boekte in het tweede kwartaal een flinke groei van de omzet en het bedrijfsresultaat. Het bedrijf liet verder weten de strategische opties voor zijn methanolgroep te onderzoeken. Daarbij wordt onder andere gedacht aan een verkoop, fusie of afsplitsing aan aandeelhouders.

Bij de hoofdfondsen behoorden staalfabrikant ArcelorMittal en chemicaliëndistributeur IMCD tot de grootste stijgers, met winsten van 1,7 procent. Dat laatste bedrijf kondigde aan activiteiten van Matrix Ingredients op het vlak van voedselingrediënten in Singapore en Maleisië te kopen.

ABN AMRO won 1,2 procent na een adviesverhoging van HSBC. Maaltijdbezorger Takeaway kreeg bij JPMorgan juist een adviesverlaging en verloor 0,1 procent.

De euro was 1.1037 dollar waard, tegen 1,1056 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie liep 0,9 procent terug tot 56,20 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 60,87 dollar per vat.